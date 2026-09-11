15 साल बाद लौटे अक्षय-सैफ, 'हैवान' ने ओपनिंग में बटोरे इतने करोड़
निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ दिख रहे हैं।
दर्शकों को इन दोनों को एक साथ देखने का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि 'टशन' (2008) के बाद ये जोड़ी अब दोबारा पर्दे पर आई है।
फिल्म की शुरुआत हिंदी 2D शोज की एडवांस बुकिंग से 1.03 करोड़ के साथ हुई।
ब्लॉक की गई सीटों का आंकड़ा जोड़ने के बाद, लगभग 7,368 शोज में करीब 44,176 टिकट बेचकर कुल 2.76 करोड़ की कमाई की है।
'हैवान' ने शुक्रवार सुबह तक देशभर में कमाए 46 लाख
शुक्रवार सुबह तक 'हैवान' ने देशभर के 1,455 शोज से करीब 46 लाख की कमाई की। कमाई के मामले में दिल्ली सबसे आगे रहा, जहां से 47.02 लाख मिले।
इसके बाद महाराष्ट्र ने 43.62 लाख और उत्तर प्रदेश ने 28.49 लाख का योगदान दिया। इस फिल्म में अक्षय और सैफ के अलावा सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर, बोमन ईरानी और तब्बू जैसे कलाकार भी हैं।
इस तरह, इस हफ्ते वीकेंड पर दर्शकों को सितारों की एक पूरी फौज देखने को मिलेगी!