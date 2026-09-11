15 साल बाद लौटे अक्षय-सैफ, 'हैवान' ने ओपनिंग में बटोरे इतने करोड़

निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ दिख रहे हैं।

दर्शकों को इन दोनों को एक साथ देखने का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि 'टशन' (2008) के बाद ये जोड़ी अब दोबारा पर्दे पर आई है।

फिल्म की शुरुआत हिंदी 2D शोज की एडवांस बुकिंग से 1.03 करोड़ के साथ हुई।

ब्लॉक की गई सीटों का आंकड़ा जोड़ने के बाद, लगभग 7,368 शोज में करीब 44,176 टिकट बेचकर कुल 2.76 करोड़ की कमाई की है।