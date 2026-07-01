अक्षय कुमार और प्रियदर्शन फिर आएंगे एक साथ

अक्षय कुमार पर नया दांव लगाएंगे निर्देशक प्रियदर्शन, कॉमेडी थ्रिलर से मचाएंगे धमाल

लेखन ज्योति सिंह 11:52 am Jul 01, 202611:52 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने मिलकर 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' जैसी कई शानदार फिल्में कीं। इस साल दोनों ने हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' के साथ वापसी की जिसे दर्शकों से बेशुमार प्यार हासिल हुआ। ताजा अपडेट है कि निर्देशक एक बार फिर अक्षय के साथ फिल्म के लिए जुड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी कहानी प्रियदर्शन ने खुद लिखी है। शूटिंग भी इसी साल से शुरू हो जाएगी।