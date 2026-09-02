कॉमेडी किंग प्रियदर्शन का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'हेरा फेरी' के बाद भी कॉमेडी से चिढ़, अब 'हैवान' से गंभीर वापसी

वैसे तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'गर्दिश' और 'विरासत' जैसी गंभीर फिल्मों से की थी। मगर उनके आखिरी 20 हिंदी प्रोजेक्ट्स में से 16 कॉमेडी फिल्में ही थीं।

इसके बावजूद प्रियदर्शन कहते हैं कि उन्हें ऐसी कॉमेडी भाती है, जो कहानी में अपने आप ढल जाए, न कि जबरदस्ती ठूंसी गई लगे।

अब एक बार फिर प्रियदर्शन कुछ अलग कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'हैवान', जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं, गंभीर ड्रामा के साथ उनकी वापसी का संकेत है।

यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।