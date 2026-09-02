कॉमेडी किंग प्रियदर्शन का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'हेरा फेरी' के बाद भी कॉमेडी से चिढ़, अब 'हैवान' से गंभीर वापसी
प्रियदर्शन, जिन्होंने बॉलीवुड को 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, ने हाल ही में एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर सब हैरान हैं।
उन्होंने कहा है कि उन्हें कॉमेडी फिल्में बनाना कतई पसंद नहीं। 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने साफ-साफ कहा, 'सच कहूं तो मुझे कॉमेडी फिल्में शूट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।'
लेकिन साल 2000 में 'हेरा फेरी' के हिट होने के बाद तो जैसे उनके पूरे करियर पर कॉमेडी फिल्मों का कब्जा हो गया।
'हैवान' कब होगी रिलीज?
वैसे तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'गर्दिश' और 'विरासत' जैसी गंभीर फिल्मों से की थी। मगर उनके आखिरी 20 हिंदी प्रोजेक्ट्स में से 16 कॉमेडी फिल्में ही थीं।
इसके बावजूद प्रियदर्शन कहते हैं कि उन्हें ऐसी कॉमेडी भाती है, जो कहानी में अपने आप ढल जाए, न कि जबरदस्ती ठूंसी गई लगे।
अब एक बार फिर प्रियदर्शन कुछ अलग कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'हैवान', जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं, गंभीर ड्रामा के साथ उनकी वापसी का संकेत है।
यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।