इंतजार खत्म! अक्षय-सैफ की वापसी, प्रियदर्शन की 'हैवान' में मोहनलाल का भी धमाकेदार कैमियो!

'हैवान' 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है

'हैवान' मलयालम की सफल फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है। इस बार फिल्म में सैफ अली खान एक ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो एक बच्चे को खतरे से बचाने की कोशिश में उलझ जाता है। वहीं, अक्षय कुमार भी इसमें एक अहम किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म की बाकी कास्ट में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल भी इस फिल्म में खास भूमिका में नजर आएंगे। निर्देशक प्रियदर्शन ने बताया कि मोहनलाल के साथ दोबारा काम करना उनके लिए कितना खास अनुभव रहा। उन्होंने सैफ के साथ काम करने को भी काफी महत्वपूर्ण बताया, खासकर इसलिए क्योंकि सैफ के परिवार का क्रिकेट से गहरा नाता रहा है।