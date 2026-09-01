अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म लाएंगे प्रियदर्शन

निर्देशक प्रियदर्शन का ऐलान, अपनी 99वीं फिल्म में फिर अक्षय कुमार को लाएंगे साथ

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Sep 01, 202610:32 am

क्या है खबर?

निर्देशक प्रियदर्शन इस वक्त अपनी संस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसी साल उनकी फिल्म 'भूत बंगला' भी रिलीज हुई, जिसके जरिए प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी लंबे समय के बाद एक-दूसरे के साथ लौटी थी। अब निर्देशक ने अभिनेता के साथ मिलकर अपनी एक और परियोजना पर मुहर लगाई है। उन्होंने बताया कि यह उनकी 99वीं फिल्म होगी, जिसमें अक्षय एक शिकारी की भूमिका निभाएंगे।