हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के 2 संदिग्ध शूटर उत्तर प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के 2 संदिग्ध उत्तर प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए

लेखन गजेंद्र 10:37 am Aug 31, 202610:37 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान (35) की हत्या में शामिल 2 संदिग्ध हमलावरों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार तड़के एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय मोहित और 24 वर्षीय सुमित के रूप में हुई है। दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और गोगी गैंग के सदस्य थे।