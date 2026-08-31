इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में भी पाकिस्तान को हरा दिया है

लॉर्ड्स टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हार के साथ बने बड़े रिकॉर्ड्स, आप भी जानिए

लेखन भारत शर्मा 10:42 am Aug 31, 202610:42 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 194 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड की ओर से मिले 389 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी पारी में महज 194 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओर से सऊद शकील (97) ने अकेले संघर्ष किया। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।