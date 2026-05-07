'भूत बंगला' पर लगे आरोप पर निर्माताओं ने दी प्रतिक्रिया

'भूत बंगला' की कामयाबी के बीच निर्माताओं पर लगा ये आरोप, एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 05:00 pm May 07, 202605:00 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके जरिए अभिनेता ने लंबे समय बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ वापसी की और सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 211 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। इस कामयाबी से निर्माता खुशी के जश्न में डूबे हैं, लेकिन कुछ विक्रेताओं का आरोप है कि फिल्म की सफलता के बावजूद उनका भुगतान अभी तक बकाया है।