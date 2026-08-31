फिल्म 'हैवान' से रिलीज हुआ सैफ अली खान का नया गाना, छू लेगा दिल के तार

लेखन ज्योति सिंह 06:40 pm Aug 31, 202606:40 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' इन दिनों खूब चर्चा में है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है, जिसमें दोनों सितारे लंबे समय के बाद एक-दूसरे के साथ स्क्रीन साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों निर्माताओं ने फिल्म से 'मेरे हीरो है वो' गाना जारी किया था, जिसमें एक पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाया गया था। अब एक नया गाना 'रंगियारा' को रिलीज किया गया है।