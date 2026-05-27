प्रिया सचदेव पहुंचीं हाईकोर्ट, पति संजय कपूर के EPF फंड से पैसे निकालने की मांग

प्रिया पर लग चुके हैं कई आरोप

जून 2025 में संजय के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर एक उलझा हुआ कानूनी विवाद चल रहा है। इसमें वसीयत में जालसाजी के आरोप लगे हैं।

साथ ही, प्रिया, कपूर की मां रानी कपूर और दूसरे वारिसों के बीच इस बात पर भी झगड़ा चल रहा है कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और किसे क्या मिलेगा।

पहले यह दावा किया गया था कि बच्चों की कॉलेज फीस समय पर नहीं भरी गई, लेकिन प्रिया ने फीस भरने की रसीदें दिखाकर इसे गलत साबित किया।

अब अदालत को यह तय करना है कि संपत्ति का नियंत्रण किसके हाथ में होगा और उसका वितरण किस तरह किया जाएगा।