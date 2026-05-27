प्रिया सचदेव पहुंचीं हाईकोर्ट, पति संजय कपूर के EPF फंड से पैसे निकालने की मांग
प्रिया सचदेव ने अपने दिवंगत पति संजय कपूर के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) फंड तक पहुंचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
प्रिया का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल, सिर्फ करिश्मा कपूर के बच्चों कियान और समायरा की पढ़ाई के खर्च के लिए किया जाएगा।
संजय के निधन के बाद से उनकी संपत्ति एक पारिवारिक विवाद बन गई है, लेकिन प्रिया के वकीलों ने साफ किया कि उन्हें यह पैसा सिर्फ बच्चों की स्कूल फीस के लिए चाहिए।
प्रिया पर लग चुके हैं कई आरोप
जून 2025 में संजय के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर एक उलझा हुआ कानूनी विवाद चल रहा है। इसमें वसीयत में जालसाजी के आरोप लगे हैं।
साथ ही, प्रिया, कपूर की मां रानी कपूर और दूसरे वारिसों के बीच इस बात पर भी झगड़ा चल रहा है कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और किसे क्या मिलेगा।
पहले यह दावा किया गया था कि बच्चों की कॉलेज फीस समय पर नहीं भरी गई, लेकिन प्रिया ने फीस भरने की रसीदें दिखाकर इसे गलत साबित किया।
अब अदालत को यह तय करना है कि संपत्ति का नियंत्रण किसके हाथ में होगा और उसका वितरण किस तरह किया जाएगा।