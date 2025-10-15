करिश्मा कपूर के बच्चों संग संपत्ति विवाद के बीच प्रिया सचदेव ने लिखा भावुक पोस्ट
अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर की संपत्ति विवाद का मामला काफी समय से गरमाया हुआ है। इस मामले में बिजनेसमैन की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और अभिनेत्री करिश्मा के दोनों बच्चे कियान, समायरा आमने-सामने हैं। इन सब के बीच प्रिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। दरअसल, 15 अक्टूबर को संजय का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रिया ने एक वीडियो के जरिए दिवंगत पति काे याद किया है।
संजय के लिए भावुक हुईं प्रिया
प्रिया ने पोस्ट में लिखा, 'एक महान व्यक्ति जो काम करता है, दूसरे लोग उसी मार्ग पर चलते हैं। जो उद्देश्य और प्रेम के साथ रहता है, उसके साथ गलत नहीं होता, क्योंकि भगवान उनमें निवास करता है।' प्रिया ने आगे लिखा, 'मैंने तुम्हे तूफानों के बीच शालीनता से आगे बढ़ते हुए देखा है। शांति से बोझ उठाते और मुश्किल को उद्देश्य में बदलते देखा है। आज भी तुम्हारी उपस्थिति मेरे बगल में एक शांत शक्ति का एहसास कराती है।'
प्रिया ने पोस्ट में कही ये बात
प्रिया ने लिखा, 'कुछ आत्माएं विदा नहीं होतीं; वे फैलती हैं। तुम हर जगह हो, मेरे संजय, मुझे पता है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। जन्मदिन मुबारक, जे।' बता दें कि संजय का निधन 12 जून, 2025 को ब्रिटेन में पोलो खेलते वक्त हुआ था। इस वक्त उनकी करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति विवाद को लेकर पत्नी प्रिया और करिश्मा के दोनों बच्चे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
October 15, 2025