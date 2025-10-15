प्रिया सचदेव ने लिखा भावुक पोस्ट (तस्वीर: एक्स/@LegallySpeakingTarun)

करिश्मा कपूर के बच्चों संग संपत्ति विवाद के बीच प्रिया सचदेव ने लिखा भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 12:23 pm Oct 15, 202512:23 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व दिवंगत पति संजय कपूर की संपत्ति विवाद का मामला काफी समय से गरमाया हुआ है। इस मामले में बिजनेसमैन की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और अभिनेत्री करिश्मा के दोनों बच्चे कियान, समायरा आमने-सामने हैं। इन सब के बीच प्रिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। दरअसल, 15 अक्टूबर को संजय का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रिया ने एक वीडियो के जरिए दिवंगत पति काे याद किया है।