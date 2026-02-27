नानी की 'ब्लडी रोमियो' पर आया ये अपडेट

नानी की 'ब्लडी रोमियो' में तहलका मचाएगा साउथ का ये धुरंधर? फैंस को मिलेगा तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Feb 27, 202604:05 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार नानी इन दिनों बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। 24 फरवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने नई फिल्म 'ब्लडी रोमियो' का ऐलान किया था जिसने फैंस को दोहरा जश्न मनाने का पूरा मौका दिया। अब उनकी इसी फिल्म से जुड़ी एक दमदार खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निर्माता 'ब्लडी रोमियो' का महत्व बढ़ाने के लिए मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन को शामिल करने की कोशिश में हैं।