नानी की 'द पैराडाइज' 2 भागों में होगी रिलीज? निर्माताओं ने दी ये प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' को देखने का इंतजार बढ़ गया है। हाल ही में, निर्माताओं ने इसकी नई रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया, जो 21 अगस्त, 2026 है। दरअसल, पहले इसे मार्च, 2026 में रिलीज होना था, जिससे इसकी टक्कर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक' से होने की संभावना थी। इस बदलाव के बीच 'द पैराडाइज' के 2 भागों में रिलीज होने की चर्चा थी, जिसपर निर्माताओं ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'द पैराडाइज' के सीक्वल की चर्चाओं पर निर्माताओं ने स्पष्टीकरण दिया
पिंकविला ने 123 तेलुगु की रिपोर्ट के हवाले से बताया, 'द पैराडाइज' के निर्माताओं ने पुष्टि की है कि वह इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को स्टैंडअलोन के रूप में रिलीज करेंगे। मतलब यह कि फिल्म को कोई सीक्वल नहीं होगा। इसे एक स्वतंत्र प्रोडक्शन के रूप में रिलीज किया जाएगा, इसका किसी अन्य प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं होगा। बताया जाता है कि निर्माताओं ने फिल्म के भविष्य को लेकर उत्सुक एक प्रशंसक के सवाल पर यह स्पष्टीकरण दिया है।
फिल्म
'द पैराडाइज' की कास्ट और निर्देशक
'द पैराडाइज' का निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है जिसमें मुख्य अभिनेता के अलावा, राघव जुयाल, मोहन बाबू, तनिकेला भरानी, सोनाली कुलकर्णी, संपोर्नेश बाबू और ईश्वरी राव जैसे सितारे दिखेंगे। निर्माताओं का दावा है कि यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म होगी। इसकी कहानी एक वंचित समूह के इर्द-गिर्द घूमेगी जो अपने अधिकाराें के लिए सत्ता को चुनौती देता है। बता दें, नानी आखिरी बार फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नजर आए थे जो मई, 2025 में रिलीज हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'द पैराडाइज' का पोस्टर
I don’t want to rush.— Srikanth Odela (@odela_srikanth) February 12, 2026
I need some time to deliver it.#TheParadise - 21-08-2026 🔒 pic.twitter.com/2aKDg7IJP3