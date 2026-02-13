'द पैराडाइज' को लेकर आया नया अपडेट

नानी की 'द पैराडाइज' 2 भागों में होगी रिलीज? निर्माताओं ने दी ये प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 06:16 pm Feb 13, 202606:16 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' को देखने का इंतजार बढ़ गया है। हाल ही में, निर्माताओं ने इसकी नई रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया, जो 21 अगस्त, 2026 है। दरअसल, पहले इसे मार्च, 2026 में रिलीज होना था, जिससे इसकी टक्कर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश की 'टॉक्सिक' से होने की संभावना थी। इस बदलाव के बीच 'द पैराडाइज' के 2 भागों में रिलीज होने की चर्चा थी, जिसपर निर्माताओं ने प्रतिक्रिया दी है।