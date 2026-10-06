'खलीफा: द रूलर' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म?

फिल्म में मोहनलाल (मंबरक्कल अहमद अली की भूमिका में) और टोविनो थॉमस जैसे कई जाने-माने सितारे अहम किरदारों में हैं। इस फिल्म ने पहले ही दिन 14.5 करोड़ रुपये का कारोबार कर शानदार शुरुआत की थी।

लेखक जिनु वी अब्राहम की लिखी इस फिल्म में दर्शकों के लिए कई रोमांचक पल थे। यही नहीं, फिल्म रिलीज होते ही मोहनलाल के साथ इसके सीक्वल की भी घोषणा कर दी गई है।