'दायरा' के सेट पर मेघना गुलजार संग नोकझोंक, पृथ्वीराज सुकुमारन बोले- जीत हमेशा उनकी ही होती थी

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी आगामी फिल्म 'दायरा' को लेकर एक दिलचस्प अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान निर्देशक मेघना गुलजार के साथ उनकी कई रचनात्मक बहसें हुईं। पृथ्वीराज ने मजाक में कहा कि इन बहसों में जीत हमेशा मेघना की ही होती थी।

हालांकि, इन हल्की-फुल्की नोकझोंक के बावजूद पृथ्वीराज ने मेघना गुलजार की काम करने की शैली और स्पष्टता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेघना अपने काम को लेकर 'बेहद सटीक' हैं और उनके पास हर सवाल या 'क्यों' का बिल्कुल सही जवाब होता था।