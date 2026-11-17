करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का दौरा करेंगे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, सामने आई बड़ी जानकारी
प्रिंस विलियम और केट मिडलटन 18 नवंबर को मुंबई में धर्मा प्रोडक्शंस का दौरा कर सकते हैं। उनके मुंबई दौरे की पूरी योजना बनाने में निर्माता करण जौहर खास तौर पर शामिल हैं।
यह दौरा भारत के फिल्म जगत से जुड़ने और ब्रिटेन-भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए है।
यह प्रिंस के बड़े पर्यावरण प्रोजेक्ट 'अर्थशॉट प्राइज 2026' से भी जुड़ा है। इसी के तहत करण की मेजबानी में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें 5 ग्रीन इनोवेशन (पर्यावरण के अनुकूल नए अविष्कार) को एक-एक मिलियन पाउंड दिए जाएंगे।
शाही जोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा
मुंबई के बाद, शाही जोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली जाएगा। वहां वे स्वच्छ ऊर्जा, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है। 2016 के बाद यह पहला मौका है जब प्रिंस और केट साथ में भारत आ रहे हैं।
इसके अलावा, साल 2024 में कैंसर के इलाज के बाद राजकुमारी केट का यह सबसे बड़ा विदेश दौरा है। यह पल उनके लिए और शाही परिवार को पसंद करने वालों के लिए भी बहुत खास माना जा रहा है।