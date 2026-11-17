प्रिंस विलियम और केट मिडलटन 18 नवंबर को मुंबई में धर्मा प्रोडक्शंस का दौरा कर सकते हैं। उनके मुंबई दौरे की पूरी योजना बनाने में निर्माता करण जौहर खास तौर पर शामिल हैं।

यह दौरा भारत के फिल्म जगत से जुड़ने और ब्रिटेन-भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए है।

यह प्रिंस के बड़े पर्यावरण प्रोजेक्ट 'अर्थशॉट प्राइज 2026' से भी जुड़ा है। इसी के तहत करण की मेजबानी में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें 5 ग्रीन इनोवेशन (पर्यावरण के अनुकूल नए अविष्कार) को एक-एक मिलियन पाउंड दिए जाएंगे।