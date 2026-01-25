प्रिंस नरुला और युविका चौधरी के अलगाव की सच्चाई आई सामने, अभिनेता ने सब बता दिया

प्रिंस नरुला और युविका चौधरी के रिश्ते को लेकर काफी समय से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब इन अफवाहों पर प्रिंस ने चुप्पी तोड़ी है। फराह खान के शो 'द 50' का हिस्सा बने प्रिंस ने युविका संग अपने अलगाव की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि हर मियां-बीवी की तरह उनके बीच भी छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हो रहे हैं।

बयान प्रिंस ने अलग होने की खबरों को किया खारिज जूम से बातचीत में प्रिंस ने अलगाव की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया । उन्होंने कहा कि उनके वीडियो का गलत मतलब निकाला गया। वो बोले, "पति-पत्नी के जीवन में कठिन समय आता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने एक वीडियो पोस्ट किया जिसे लोगों ने गलत समझ लिया और उसे गलत संदर्भ में लिया। मैंने सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। हम बहुत परिपक्व हैं। अगर हम चाहते तो उसी समय सफाई दे सकते थे।"

सच प्रिंस ने बताई चुप्पी के पीछे की सच्चाई अभिनेता ने स्वीकार किया कि अगर उन्होंने सफाई दी होती तो लोगों को लगता कि वे स्थिति को सही ठहराने या अपनी गलती छुपाने आए हैं, इसलिए शुरुआत में न तो किसी ने भी इस मामले पर कोई बात की। इसके बजाय, दोनों ने चीजें सामान्य होने का इंतजार किया और फिर एक साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करने का फैसला किया, ताकि लोगों को पता चल सके कि वे अभी भी साथ हैं और उनके बीच सब ठीक है।

मतभेद "झगड़े किसके नहीं होते?" प्रिंस बोले, "क्योंकि हमने कभी अलग होने के बारे में बात नहीं की और ना ही हम कभी ऐसा सोचते हैं। झगड़े तो हमारे माता-पिता के बीच भी होते हैं। हम भी अपने माता-पिता और भाई-बहनों से लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे अलग हो जाएंगे। पति-पत्नी के बीच झगड़ा होना एक बेहद सामान्य बात है।" प्रिंस ने खुलासा किया कि उनमें और युविका में सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब उनकी बेटी का जन्म हुआ।

