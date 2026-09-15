'बिग बॉस 20' में भड़के आसिफ खान

'बिग बॉस 20' में चढ़ा आसिफ खान का पारा, निर्माताओं पर लगाया ये गंभीर आरोप

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Sep 15, 202611:58 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 20' में अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हालिया एपिसोड में, बिग बॉस ने इस हफ्ते की नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और सजा के तौर पर सीधे-सीधे आसिफ खान, स्काउट OP और रोहैद खान को नॉमिनेट कर दिया। बेघर होने के लिए नामांकित होने पर, 'पंचायत' अभिनेता आसिफ का पारा चढ़ गया और उन्होंने शो को "अन्यायपूर्ण" बताते हुए निर्माताओं के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की।