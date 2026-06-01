रोंगटे खड़े कर देगा 'राख' का ट्रेलर, दमदार क्राइम थ्रिलर से उठेगा पर्दा

कब रिलीज होगी 'राख'?

इस फिल्म को प्रोसित रॉय ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी अनुषा नंदकुमार और संदीप सैकत ने लिखी है। 'राख' सिर्फ किसी अपराध को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी फितरत और नैतिकता से जुड़े मुश्किल सवालों को भी खंगालती है।

अली फजल बताते हैं कि यह एक बहुस्तरीय पुलिस पुलिस प्रोसीजरल है, जहां उनके किरदार की खामियां साफ दिखती हैं।

सोनाली बेंद्रे का कहना है कि उनके किरदार ने उन्हें कई गहरी भावनाओं को महसूस करने का मौका दिया, जिससे 'राख' में थ्रिलर और एक्शन के नीचे एक मानवीय पहलू भी उभरकर आता है।

सपोर्टिंग कास्ट में आकाश मखीजा और दिब्येंदु भट्टाचार्य जैसे कलाकार भी हैं। इससे को 'पाताल लोक' और 'परी' जैसी सफल वेब सीरीज और फिल्मों के मेकर्स ने बनाया है। 'राख' 12 जून 2026 को रिलीज होगी।