'पंचायत सीजन 5' को लेकर क्या है अपडेट? निर्माताओं ने वीडियो से जगाई उत्सुकता  

'पंचायत सीजन 5' के नए वीडियो में निर्माताओं ने रिलीज तारीख तो नहीं बताई, लेकिन एक मजेदार गेम जरूर दिया है जिसके बाद तारीख का खुलासा होगा।

कैप्शन में लिखा है, 'पंचायतडेट डॉट कॉम पर जाओ, बनराकस पर एक करोड़ की माला पहनाओ, और पंचायत का नया सीजन पाओ।' लिंक पर क्लिक करके इस टास्क को पूरा करना होगा।

बता दें, 'पंचायत' का चौथा सीजन पिछले साल आया था, जिसका अंत प्रधान के विरोधी की जीत के साथ हुआ था।