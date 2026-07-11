दिग्गज गायिका एस जानकी का 88 की उम्र में निधन, ठुकरा दिया था पद्म भूषण
क्या है खबर?
संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। 'नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया' के नाम से मशहूर दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की है। अपने 6 दशक से भी लंबे शानदार करियर में लगभग 48,000 गाने गाने वाली इस महान गायिका के जाने से पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
दुखद
संगीत जगत में शोक की लहर
भारत की सबसे प्रतिष्ठित और दिग्गज पार्श्व गायिकाओं में से एक एस जानकी का शनिवार 11 जुलाई, 2026 को 88 वर्ष की आयु में मैसूर में निधन हो गया। उनके जाने से पूरे देश, विशेषकर दक्षिण भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। संगीत प्रेमियों के बीच 'नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया' और 'जानकी अम्मा' के नाम से लोकप्रिय इस महान गायिका के निधन की पुष्टि उनके परिवार ने की है।
भावुक पोस्ट
'दुनिया के लिए महान आवाज, हमारे लिए प्यारी दादी'
जानकी की पोती अप्सरा वैद्युला ने इंस्टाग्राम पर नोट साझा कर लिखा, 'दादी ने परिवार के बीच शांति से अंतिम सांस ली। हमारा दिल भारी है, लेकिन हम उनके असाधारण जीवन और सदाबहार संगीत के लिए आभारी हैं, जिसने लाखों लोगों को असीम खुशी दी। दुनिया के लिए वो एक महान आवाज थीं, जिनके गाने अनगिनत यादों का हिस्सा बने, लेकिन हमारे लिए वो एक प्यारी दादी थीं, जिनकी गर्माहट, विनम्रता, दयालुता और शालीनता हमेशा हमारे साथ रहेगी।'
सम्मान
पद्म भूषण ठुकराने वाली 'जानकी अम्मा' के नाम दर्ज हैं 4 राष्ट्रीय पुरस्कार
दशकों तक अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों को सुकून देने वाली 'जानकी अम्मा' की सुरीली तान हमेशा के लिए थम गई है। 'नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया' के नाम से मशहूर जानकी के निधन से उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है। जानकी ने साल 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 33 अलग-अलग राज्य फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।