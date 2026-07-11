दिग्गज गायिका एस जानकी नहीं रहीं

दिग्गज गायिका एस जानकी का 88 की उम्र में निधन, ठुकरा दिया था पद्म भूषण

लेखन नेहा शर्मा 08:43 pm Jul 11, 202608:43 pm

क्या है खबर?

संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। 'नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया' के नाम से मशहूर दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की है। अपने 6 दशक से भी लंबे शानदार करियर में लगभग 48,000 गाने गाने वाली इस महान गायिका के जाने से पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।