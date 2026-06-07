सलीम कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक

दिग्गज अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक पोस्ट वायरल

लेखन नेहा शर्मा 06:52 pm Jun 07, 202606:52 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि 56 वर्षीय अनुभवी अभिनेता का निधन शनिवार को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में हुआ, जहां उनका निमोनिया का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिनेमा जगत में उनके बेमिसाल योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए जानें उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा।