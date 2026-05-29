राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के प्रीमियर शो देखने का मौका

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के प्रीमियर शो को मंजूरी, तेजी से बढ़ीं टिकटों की कीमत

लेखन ज्योति सिंह 06:08 pm May 29, 202606:08 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार राम चरण पहलवान बनकर सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी पैन-इंडिया फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को रिलीज हो रही है, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है। जाह्नवी कपूर और 'मिर्जापुर' सीरीज वाले दिव्येंदु भी अहम किरदारों के साथ फिल्म का हिस्सा हैं। हालिया अपडेट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 जून के लिए फिल्म के प्रीमियर शो को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए टिकटों की कीमत भी सामने आ गई है।