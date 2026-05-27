'पेड्‌डी' को रिलीज से पहले झटका

राम चरण की 'पेड्‌डी' को रिलीज से पहले झटका, जापान में टला फिल्म का प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am May 27, 202611:57 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और दिव्येंदु भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ताजा खबर है कि रिलीज से पहले 'पेड्‌डी' को अप्रत्याशित झटका लगा है। दरअसल, निर्माताओं ने 4 जून को फिल्म की वैश्विक रिलीज का वादा किया था, लेकिन अब विदेशी फैंस निराश हैं। अपरिहार्य तकनीकी कारणों से जापान में फिल्म की रिलीज टल गई है।