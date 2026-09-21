एकता नगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांटे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन सितरों ने मारी बाजी

इस साल कुल 92 कलाकारों को इन पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन (फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए) और ममूटी (फिल्म 'भ्रमयुगम' के लिए) को संयुक्त रूप से मिला है।

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान 'आर्टिकल 370' को मिला है, वहीं यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। रणदीप हुड्डा को 'स्वतंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला है।

इसके अलावा, 'भंगर' को सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म घोषित किया गया है। साथ ही, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

इन पुरस्कार समारोह की पूरी धूम आप DD नेशनल के यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे से लाइव देख सकते हैं।