फिल्म 'कृष्णावतारम' से पहला गाना हुआ जारी, मंत्रमुग्ध कर देगी 'प्रेम की लीला'

लेखन ज्योति सिंह 04:07 pm Apr 23, 202604:07 pm

क्या है खबर?

हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' इस साल रिलीज के लिए तैयार है। हाल ही में, इसका भव्य ट्रेलर जारी हुआ था जिसे मथुरा स्थित पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लॉन्च किया गया था। फिल्म का निर्माण साजन राज कुरुप और शोभा संत के क्रिएटिवलैंड स्टूडियोज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। 23 अप्रैल को निर्माताओं ने फिल्म से पहला गाना 'प्रेम की लीला' रिलीज किया है जो फैंस को मंत्रमुग्ध कर रहा है।