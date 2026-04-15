श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर फिल्म 'कृष्णावतारम' के ट्रेलर का हुआ अनावरण, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 02:49 pm Apr 15, 202602:49 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर के पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' की चर्चा देश-विदेशों तक है। इस बीच, एक और धार्मिक फिल्म 'कृष्णावतारम' का ट्रेलर 15 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। निर्माताओं ने ट्रेलर को मथुरा स्थित पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य आयोजन के साथ लॉन्च किया, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हार्दिक गज्जर द्वारा निर्देशित फिल्म 'कृष्णावतारम' को साजन राज कुरुप और शोभा संत (क्रिएटिवलैंड स्टूडियोज एंटरटेनमेंट के) द्वारा प्रस्तुत और निर्मित किया गया है।