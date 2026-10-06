वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल, 4 दिन में कमाए सिर्फ इतने करोड़
वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई है।
4 दिनों में इसने सिर्फ 1.21 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें सोमवार के आंकड़े गिरकर 10 लाख रुपये हो गए, जो रविवार की कमाई से काफी कम हैं।
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कंक्लूज़न' से इसे कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे इसके कलेक्शन पर साफ असर दिख रहा है।
'प्रेम कीटाणु' को मिली दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
अपूर्व सिंह कर्की के निर्देशन में बनी 'प्रेम कीटाणु' मलयालम की सफल फिल्म 'प्रेमलू' का रीमेक है। यह फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी।
कुछ दर्शकों को कॉलेज के बाद की दोस्ती और मुश्किलों को दिखाने का फिल्म का अंदाज पसंद आया है, तो वहीं कुछ का मानना है कि फिल्म का संगीत कहानी की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता।
आफिया सैयद और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार होने के बावजूद, यह फिल्म अभी तक ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई है।