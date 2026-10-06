वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल, 4 दिन में कमाए सिर्फ इतने करोड़

अपूर्व सिंह कर्की के निर्देशन में बनी 'प्रेम कीटाणु' मलयालम की सफल फिल्म 'प्रेमलू' का रीमेक है। यह फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी।

कुछ दर्शकों को कॉलेज के बाद की दोस्ती और मुश्किलों को दिखाने का फिल्म का अंदाज पसंद आया है, तो वहीं कुछ का मानना है कि फिल्म का संगीत कहानी की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता।

आफिया सैयद और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार होने के बावजूद, यह फिल्म अभी तक ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई है।