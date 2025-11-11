'बिग बॉस 19' में हुआ मिड वीक एविक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstarreality)

'बिग बॉस 19' में अचानक हुई इस सदस्य की घर से विदाई, लगा बड़ा झटका

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Nov 11, 202510:32 am

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ घर में चौंकाने वाले एविक्शन देखने को मिल रहे हैं। वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी को शो से बाहर कर दिया गया था। ताजा अपडेट है कि 'बिग बॉस 19' के बीच सप्ताह में एक और सदस्य का सफर शो से खत्म हो गया है और ये फैसला लाइव वोटिंग से लिया गया है। आइए जानें नाम।