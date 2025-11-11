'बिग बॉस 19' में अचानक हुई इस सदस्य की घर से विदाई, लगा बड़ा झटका
क्या है खबर?
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ घर में चौंकाने वाले एविक्शन देखने को मिल रहे हैं। वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी को शो से बाहर कर दिया गया था। ताजा अपडेट है कि 'बिग बॉस 19' के बीच सप्ताह में एक और सदस्य का सफर शो से खत्म हो गया है और ये फैसला लाइव वोटिंग से लिया गया है। आइए जानें नाम।
एविक्शन
मृदुल तिवारी को लगा जोर का झटका
आगामी एपिसोड में कप्तानी को लेकर लाइव सेशन रखा गया, जिसमें कुछ दर्शकाें को घर में प्रवेश मिला। उन्हें तय करना था कि कौन सी टीम कप्तानी का दावेदार बनेगी, और किसे तुरंत बाहर होना होगा। फिल्म विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले कुनिका सदानंद और प्रणित मोरे खतरे में आए। बाद में अपडेट दिया गया कि मृदुल तिवारी को कम वोट के चलते बेघर किया जा रहा है। हालांकि मृदुल के एविक्शन पर आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सलाह
सलमान ने मृदुल को कई बार दी थी सलाह
मृदुल के एविक्शन पर भले आधिकारिक बयान नहीं आया हो, लेकिन ऐसा हुआ तो उनके चाहने वालों को धक्का लगेगा। जाहिर है कि मृदुल ही वही सदस्य हैं, जिन्हें लाखों वोट देकर जनता ने शो में प्रवेश दिलाया था। 'बिग बॉस 19' के 6 से 7 हफ्तों तक मृदुल घर में बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। होस्ट सलमान खान ने कई बार गेम में एक्टिव होने की सलाह दी थी। पिछले करीब 2 हफ्तों में उनका गेम नजर आने लगा था।