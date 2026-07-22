प्रीति जिंटा की दिल्ली में जुटे प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी- गुस्से को हथियार न बनाने दें

अभिनेत्री ने आगे कहा कि उन्हें देश के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष एक सार्थक और रचनात्मक बातचीत करेंगे, ताकि प्रदर्शन से असामाजिक तत्वों व गलत एजेंडों को दूर रखा जा सके। इससे युवाओं का भविष्य और देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा।

इससे पहले प्रीति ने सोनम वांगचुक की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार से उनके और छात्र संगठनों संग तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की थी।