'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर के काम से बेहद खुश हैं प्रशांत नील, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील जूनियर एनटीआर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस बार जूनियर अपने अब तक के सबसे गहरे किरदार में दिखेंगे।
उनका किरदार ऐसे शख्स का है, जो साल 1967 के अफीम व्यापार में फंसा हुआ एक उलझा हुआ हत्यारा है। फिल्म का माहौल काफी गंभीर और दमदार होने वाला है।
यह फिल्म 11 जून, 2027 को 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी।
'ड्रैगन' की रिलीज का है लोगों को इंतजार
प्रशांत ने जूनियर के इस रोल को चुनने के फैसले को बेहद बहादुरी भरा बताया। उन्होंने यह भी बताया कि इस किरदार की भावनात्मक वजहों को समझने और उसे तैयार करने में उन्हें करीब तीन साल का समय लग गया।
फिल्म में अनिल कपूर, बीजू मेनन और रुक्मिणी वसंत जैसे दमदार कलाकार भी दिखेंगे।
इसके अलावा कुछ जबरदस्त एक्शन सीन वाले टीजर पहले ही जारी हो चुके हैं। यही वजह है कि 'ड्रैगन' भारतीय सिनेमा के दीवानों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है।