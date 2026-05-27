'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर के काम से बेहद खुश हैं प्रशांत नील, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'ड्रैगन' की रिलीज का है लोगों को इंतजार

प्रशांत ने जूनियर के इस रोल को चुनने के फैसले को बेहद बहादुरी भरा बताया। उन्होंने यह भी बताया कि इस किरदार की भावनात्मक वजहों को समझने और उसे तैयार करने में उन्हें करीब तीन साल का समय लग गया।

फिल्म में अनिल कपूर, बीजू मेनन और रुक्मिणी वसंत जैसे दमदार कलाकार भी दिखेंगे।

इसके अलावा कुछ जबरदस्त एक्शन सीन वाले टीजर पहले ही जारी हो चुके हैं। यही वजह है कि 'ड्रैगन' भारतीय सिनेमा के दीवानों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है।