प्रशांत नील की हॉरर थ्रिलर '418' की रिलीज तारीख का ऐलान, डरावने पोस्टर ने उड़ाए होश

हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रशांत नील के प्रोडक्शन में बनी तेलुगू हॉरर थ्रिलर फिल्म '418' आगामी 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट के साथ ही निर्माताओं ने इसका एक बेहद डरावना पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में एक लड़की को रहस्यमयी कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए दिखाया गया है। इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में दर्शकों को रहस्य और भूतिया शक्तियों का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा।