प्रशांत नील की हॉरर थ्रिलर '418' की रिलीज तारीख का ऐलान, डरावने पोस्टर ने उड़ाए होश
हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रशांत नील के प्रोडक्शन में बनी तेलुगू हॉरर थ्रिलर फिल्म '418' आगामी 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट के साथ ही निर्माताओं ने इसका एक बेहद डरावना पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में एक लड़की को रहस्यमयी कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए दिखाया गया है। इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में दर्शकों को रहस्य और भूतिया शक्तियों का जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा।
'पुष्पा' वाले मैत्री मूवी मेकर्स का हॉरर जॉनर पर दांव
'पुष्पा' वाले मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म के साथ पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रख रहे हैं। इसे किर्तन नादगौड़ा निर्देशित कर रहे हैं, जो पहले प्रशांत नील के साथ काम कर चुके हैं। फिल्म में सूर्या राज, चरण लक्कराजू जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। इनके साथ फिल्म 'पटांग' और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना चुकी प्रीति पगाडाला भी नजर आएंगी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी दिनेश दिवाकरन की है, वहीं वेंकी ने संगीत दिया है। इन सभी तकनीशियनों के तालमेल से फिल्म में एक शानदार और डरावना माहौल देखने को मिलेगा।