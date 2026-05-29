प्रशांत नील की 'ड्रैगन' में कैसा होगा जूनियर एनटीआर का किरदार?
निर्देशक प्रशांत नील की अगली बड़ी फिल्म 'ड्रैगन' आ रही है, जिसमें जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म साल 1967 के दौर पर आधारित है और इसमें अवैध अफीम और हेरोइन के व्यापार की स्याह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस फिल्म की कहानी मुंबई और कोलकाता में घूमती है, जहां दिखाया जाएगा कि कैसे इस काले धंधे ने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार दिया, खासकर भारत की चीन और भूटान से लगने वाली सीमाओं के पास।
प्रशांत इसे साल 1967 के समय का 'बेहद यथार्थवादी चित्रण' बता रहे हैं, इसलिए दर्शकों को इसमें बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान देने की उम्मीद करनी चाहिए।
'ड्रैगन' 11 जून 2027 को होगी रिलीज
एनटीआर फिल्म में 'लुगर' का किरदार निभा रहे हैं। इस पर प्रशांत का कहना है कि यह उनका अब तक का सबसे डार्क कैरेक्टर है।
निर्देशक को इसकी भावनात्मक गहराई को सही ढंग से समझने में पूरे तीन साल लगे। प्रशांत ने इसे 'अपनी पिछली सभी रचनाओं से कहीं ज्यादा गहरा और डार्क' बताया। एनटीआर के अलावा, अनिल कपूर और बिजू मेनन भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 11 जून, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।