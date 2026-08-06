प्रणीत मोरे की 370 रुपये वाले बिरयानी विवाद के बाद वापसी, नए शो 'घायल' का ऐलान
क्या है खबर?
कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने एक शो के दौरान दर्शक की महिला विरोधी टिप्पणी पर चुप रहने को लेकर जून में विवादों में घिर गए थे। सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और विरोध के बाद उन्होंने स्टैंड-अप से दूरी बना ली थी। अब प्रणीत ने अपने नए स्टैंड-अप शो 'घायल' के साथ वापसी का ऐलान किया है। हालांकि, उनकी इस वापसी की घोषणा की तुलना अभी से ही कॉमेडियन समय रैना के कमबैक शो 'स्टिल अलाइव' से की जा रही है।
घोषणा
इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए नए शो 'घायल' का ऐलान
प्रणीत ने इंस्टाग्राम पर 'घायल' का एक पोस्टर साझा किया। पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा. 'घायल। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसके कारण मैं क्या बनता हूं, इसका चुनाव मैं कर सकता हूं। 'घायल' इसी सफर की कहानी है। मुंबई से शुरुआत हो रही है।"
इस घोषणा पर इंटरनेट पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जहां कुछ यूजर्स प्रणीत के पोस्ट के अंदाज की तुलना समय रैना के शो 'स्टिल अलाइव' के ऐलान से करने लगे।
ट्रोलिंग
विवाद के बाद वापसी पर प्रणीत मोरे ट्रोल
प्रणीत की घोषणा पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। एक ने लिखा कि प्रणीत को समय रैना बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और विवाद खड़ा कर वापसी की उम्मीद करना गलत है।
दूसरे यूजर ने कहा कि सब जानते थे वो समय जैसा ही ड्रामा करेंगे।
कुछ लोगों का मानना है कि समय का विरोध गलत था, लेकिन प्रणीत का विरोध सही है। कई यूजर्स ने प्रणीत पर समय रैना की नकल करने का आरोप भी लगाया।
समर्थन
ट्रोलर्स को दरकिनार कर प्रणीत के समर्थन में आए फैंस
हालांकि, कई प्रशंसकों ने स्टैंड-अप कॉमेडी में प्रणीत की वापसी का दिल से स्वागत किया।
एक प्रशंसक ने लिखा, 'आपको बहुत मिस किया भाऊ। लंबे समय बाद आपको वापस देखकर बहुत खुशी हुई।'
दूसरे ने कमेंट किया, 'आखिरकार! आपको वापस देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वापसी के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं और आप जैसे इंसान के फैन होने पर गर्व है।' एक फैन ने लिखा, 'किंग मनोरंजन करने वापस आ गया।'
कमबैक
विवाद और बैन के बाद समय रैना ने 'स्टिल अलाइव' से की थी वापसी
फरवरी 2025 में समय का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद में फंस गया था। शो में रणवीर अल्लाहबादिया की माता-पिता पर की गई अश्लील टिप्पणी के बाद भारी विरोध हुआ। समय-रणवीर समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई, जिसके बाद समय ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए।
बाद में समय ने अपने स्पेशल 'स्टिल अलाइव' से स्टैंड-अप में वापसी की। इसमें उन्होंने विवाद के मानसिक तनाव पर बात की और शो के दूसरे सीजन का ऐलान किया।
विवाद
जानिए प्रणीत मोरे के विवाद की पूरी कहानी
दूसरी ओर प्रणीत का विवाद एक दर्शक, हिमांशु जांगड़ा, की टिप्पणी से शुरू हुआ था। शो के दौरान हिमांशु ने बताया कि उसने अपनी डेट पर लड़की के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदी थी।
जब लड़की ने उसे घर छोड़ने को कहा तो उसने बिरयानी के पैसे 'वसूलने' की बात कही। इस घटिया बात पर प्रणीत भड़कने के बजाय हंस पड़े। लड़की का अपमान होने पर भी हंसने की वजह से लोगों का गुस्सा प्रणीत पर फूट पड़ा।