प्रणीत मोरे ने किया अपने नए शो का ऐलान

प्रणीत मोरे की 370 रुपये वाले बिरयानी विवाद के बाद वापसी, नए शो 'घायल' का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 10:42 am Aug 06, 202610:42 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने एक शो के दौरान दर्शक की महिला विरोधी टिप्पणी पर चुप रहने को लेकर जून में विवादों में घिर गए थे। सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और विरोध के बाद उन्होंने स्टैंड-अप से दूरी बना ली थी। अब प्रणीत ने अपने नए स्टैंड-अप शो 'घायल' के साथ वापसी का ऐलान किया है। हालांकि, उनकी इस वापसी की घोषणा की तुलना अभी से ही कॉमेडियन समय रैना के कमबैक शो 'स्टिल अलाइव' से की जा रही है।