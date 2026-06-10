प्रणित मोरे ने क्यों बंद किया इंस्टाग्राम? जानिए '370 रुपये के बिरयानी कांड' का पूरा सच
क्या है खबर?
कॉमेडियन प्रणित मोरे '370 रुपये के बिरयानी' विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके एक शो का एक लाइव शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक दर्शक ने डेट पर 370 रुपये की बिरयानी खिलाने के बदले महिला से शारीरिक संबंध की उम्मीद जताने वाली टिप्पणी की। इस क्लिप की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। अब प्रणित ने तंग आकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। आइए जानें क्या है पूरा 370 बिरयानी कांड।
वीडियो
कॉमेडी शो का ये शर्मनाक वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल
विवाद की शुरुआत प्रणित के लाइव कॉमेडी शो से हुई, जहां दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक दर्शक ने अपनी डेटिंग का अनुभव साझा किया। उसने दावा किया कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी और बाद में उससे शारीरिक संबंध की उम्मीद की थी। वो बोला, "370 लगे हैं, उसे तो वसूल तो करूंगा ही।" युवक की इस टिप्पणी पर शो में हंसी-मजाक हुआ और वीडियो वायरल हो गया।
कारण
शो में अपमानजनक टिप्पणी और प्रणित मोरे की हंसी से बढ़ा विवाद
इस बयान को महिलाओं के प्रति अपमानजनक और सहमति के खिलाफ मानते हुए लोगों ने कड़ी आलोचना की। विवाद तब और बढ़ गया, जब शो में जांगड़ा की टिप्पणी पर प्रणित हंसते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि उन्हें सहमति के महत्व पर बात करनी चाहिए थी। बढ़ते विरोध के बाद प्रणित ने माफी मांगी, लेकिन तब तक '370 बिरयानी कांड' कॉमेडियंस की जिम्मेदारी, पुरुष मानसिकता और सामाजिक प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका था।
सवाल
प्रणित मोरे की प्रतिक्रिया पर उठे सवाल
कई लोगों के अनुसार असली मुद्दा 370 रुपये बिरयानी पर खर्च नहीं, बल्कि मजाक के पीछे की सोच थी, जिसमें डेट पर खर्च के बदले शारीरिक संबंध की उम्मीद का संकेत माना गया। कहा गया कि प्रणित की प्रतिक्रिया ने ऐसे व्यवहार को सामान्य बनाने का संदेश दिया। उधर कुछ लोगों ने ये तक दावा किया कि प्रणित ने जांगड़ा को शो के अंत में सबसे मजेदार होने पर नकद इनाम भी दिया। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
कदम
माफी के बावजूद नहीं थमा विवाद तो डिएक्टिवेट किया इंस्टाग्राम अकाउंट
जहां जांगड़ा को विवाद के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, वहीं अगले दिन प्रणित ने माफी मांगी और वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। उर्फी जावेद, कुशा कपिला और डॉली सिंह जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने कॉमेडियन पर आरोप लगाया कि उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार को सामान्य दिखाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मामला तेजी से फैला और यूजर्स ने दोनों से जवाब मांगा। लगातार बढ़ते विवाद के चलते प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया।