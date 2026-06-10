क्यों विवादों से घिरे प्रणित मोरे?

प्रणित मोरे ने क्यों बंद किया इंस्टाग्राम? जानिए '370 रुपये के बिरयानी कांड' का पूरा सच

लेखन नेहा शर्मा 06:36 pm Jun 10, 202606:36 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन प्रणित मोरे '370 रुपये के बिरयानी' विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके एक शो का एक लाइव शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक दर्शक ने डेट पर 370 रुपये की बिरयानी खिलाने के बदले महिला से शारीरिक संबंध की उम्मीद जताने वाली टिप्पणी की। इस क्लिप की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। अब प्रणित ने तंग आकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। आइए जानें क्या है पूरा 370 बिरयानी कांड।