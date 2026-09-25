प्रकाश राज ने कोप्पल के प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन का किया समर्थन, कही ये बात
अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज कोप्पल पहुंचे। वे वहां बलदोता ग्रुप की इंडस्ट्रीज से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का समर्थन करने गए थे।
यह प्रदर्शन आज 329वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस प्रदर्शन की मुख्य मांगें हैं कि इंडस्ट्रीज पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाएं, कचरे का बेहतर ढंग से निपटान हो और किसानों को खेती के लिए पानी का उचित अधिकार मिले।
प्रदर्शनकारी बसपुरा झील पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा भी उठा रहे हैं।
प्रकाश ने की कोप्पल में नीतियों की आलोचना
प्रकाश ने उन सरकारी नीतियों की तीखी आलोचना की, जिनकी वजह से कोप्पल में जोखिम भरी इंडस्ट्रीज को पैर जमाने का मौका मिलता है।
उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को तो फायदा होता है, लेकिन स्थानीय लोग प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने को मजबूर हो जाते हैं।
उन्होंने बताया कि वे दूसरों के साथ मिलकर इस समस्या के असर को और गहराई से समझना चाहते हैं। प्रकाश ने वादा किया कि वे 31 अक्टूबर को प्रदर्शन की एक साल की वर्षगांठ पर वापस आएंगे।