प्रकाश राज ने कोप्पल के प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन का किया समर्थन, कही ये बात

प्रकाश ने उन सरकारी नीतियों की तीखी आलोचना की, जिनकी वजह से कोप्पल में जोखिम भरी इंडस्ट्रीज को पैर जमाने का मौका मिलता है।

उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को तो फायदा होता है, लेकिन स्थानीय लोग प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने को मजबूर हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि वे दूसरों के साथ मिलकर इस समस्या के असर को और गहराई से समझना चाहते हैं। प्रकाश ने वादा किया कि वे 31 अक्टूबर को प्रदर्शन की एक साल की वर्षगांठ पर वापस आएंगे।