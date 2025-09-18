अनुराग कश्यप की पिछली 5 फिल्मों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड, सभी हुईं फ्लॉप

जाने-माने निर्देशक अनुराग कश्यप इन दिनों फिल्म 'निशांची' को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस क्राइम ड्रामा फिल्म से दर्शकों को बढ़ी उम्मीदें हैं। वह मौजूदा वक्त में फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। इस फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे, मोनिका पंवार, वेदिका पिंटो, मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा और जावेद खान किंग मुख्य भूमिका में हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अनुराग की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।

#1 'रमन राघव 2.0' शुरुआत करते हैं साल 2016 में आई अनुराग की फिल्म 'रमन राघव 2.0' से, जिसके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। इस फिल्म में शोभिता धुलिपाला और विक्की कौशल जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म कहानी खुद अनुराग ने लिखी थी। उन्होंने फिल्म का निर्माण विकास बहल से साथ किया था। 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'रमन राघव 2.0' ने 10.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को ZEE5 और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

#2 'मुक्काबाज' इसके बाद अनुराग फिल्म 'मुक्काबाज' लेकर आए थे, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी। साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में विनीत कुमार सिंह, जोया हुसैन, जिमी शेरगिल और रवि किशन जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया था। फिल्म 'मुक्काबाज' ने बॉक्स ऑफिस पर 10.51 करोड़ रुपये कमाए थे। ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#3 'मनमर्जियां' अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल और तापसी पन्नू जैसे सितारों से सजी फिल्म 'मनमर्जियां' साल 2018 में रिलीज हुई थी। भले ही अनुराग के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। 'मनमर्जियां' दुनियाभर मे केवल 41.50 करोड़ रुपये जुटा पाई थी, जबकि इसका बजट 30 करोड़ रुपये था। अनुराग की यह फिल्म ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

#4 'दोबारा' अनुराग के निर्देशन में बनी फिल्म 'दोबारा' को 19 अगस्त, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में तापसी पन्नू और पावेल गुलाटी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। एकता कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। 'दोबारा' ने दुनियाभर में केवल 1.1 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इसे बनाने में 20 करोड़ रुपये लगे थे। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म मौजूद है।