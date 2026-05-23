प्रकाश राज ने पूरी की 'दृश्यम 3' की शूटिंग, सेट से तस्वीर साझा कर प्रशंसकों को दी बड़ी खुशखबरी

हिंदी 'दृश्यम 3' में होगी नई कहानी

निर्देशक अभिषेक पाठक की ये फिल्म विजय सालगांवकर और उनके परिवार की कहानी आगे बढ़ाएगी। कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे परिवार एक अपराध को छिपाने के बाद उसके नतीजों से जूझता है। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन अपनी पहले वाली भूमिकाओं में ही दिखेंगे। खास बात ये है कि प्रकाश राज इस साल की शुरुआत में इस फिल्म से जुड़े हैं। वो अक्षय खन्ना की जगह नहीं आए हैं। दरअसल, अक्षय खन्ना ने किरदार की निरंतरता से जुड़ी दिक्कतों के चलते फिल्म छोड़ दी थी। मलयालम संस्करण से अलग, इस हिंदी फिल्म की अपनी एक बिल्कुल नई कहानी होगी, जिसे दर्शक काफी पसंद करेंगे।