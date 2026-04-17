थलापति विजय के राजनीति में आने से नाखुश प्रकाश राज? बोले- फिल्मी सितारों को चुनने से पहले 2 बार सोचें मतदाता मनोरंजन Apr 17, 2026

अभिनेता प्रकाश राज ने थलापति विजय के फिल्मों से राजनीति में आने के फैसले पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मतदाताओं को फिल्मी लीडरशिप चुनने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। एक चुनावी अभियान के दौरान प्रकाश राज ने पूछा कि क्या राज्य को अपने पुराने द्रविड़ मॉडल पर ही चलना चाहिए या फिल्मी सितारों को नेता चुनकर एक नया रास्ता आजमाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टार पावर से ज्यादा जरूरी सच्ची राजनीतिक भागीदारी है।