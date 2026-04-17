थलापति विजय के राजनीति में आने से नाखुश प्रकाश राज? बोले- फिल्मी सितारों को चुनने से पहले 2 बार सोचें मतदाता
मनोरंजन
अभिनेता प्रकाश राज ने थलापति विजय के फिल्मों से राजनीति में आने के फैसले पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मतदाताओं को फिल्मी लीडरशिप चुनने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। एक चुनावी अभियान के दौरान प्रकाश राज ने पूछा कि क्या राज्य को अपने पुराने द्रविड़ मॉडल पर ही चलना चाहिए या फिल्मी सितारों को नेता चुनकर एक नया रास्ता आजमाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टार पावर से ज्यादा जरूरी सच्ची राजनीतिक भागीदारी है।
विजय की 'जन नायकन' में दिखेंगे प्रकाश राज
इन मतभेदों के बावजूद, प्रकाश राज और विजय के बीच दोस्ती अब भी कायम है। राज आज भी विजय को अपना 'चेल्लम' (प्यारा) कहकर बुलाते हैं। दोनों 'घिल्ली' और 'वारिसु' जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, और अब जल्द ही 'जन नायकन' नाम की फिल्म में फिर से पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।