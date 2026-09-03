पद्मावत के लेखक ने जौहर सीन के बचाव में दिया बयान, आलोचनाओं का किया खंडन

प्रकाश ने इस बात पर जोर दिया कि 'पद्मावत' को ऐतिहासिक सच्चाई के करीब रखने की कोशिश की गई थी।

उन्होंने कहा, 'हमने जो कुछ भी दिखाया, वो उस दौर की हकीकत थी। उसे अब बदला नहीं जा सकता।'

वहीं, स्वरा ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि उनकी आलोचना रानी पद्मावती को लेकर नहीं, बल्कि जौहर को पर्दे पर किस तरह दर्शाया गया था, उस पर थी।

प्रकाश ने इन चल रही बहसों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि फिल्म से जुड़े विवादों और अलग-अलग विचारों की ये तो बस एक और कड़ी है।