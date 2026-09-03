पद्मावत के लेखक ने जौहर सीन के बचाव में दिया बयान, आलोचनाओं का किया खंडन
मनोरंजन
फिल्म 'पद्मावत' (2018) के सह-लेखक प्रकाश कपाड़िया, अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा फिल्म में दिखाए गए जौहर वाले विवादास्पद दृश्य पर सवाल उठाए जाने के बाद भी अपने इस सीन का बचाव कर रहे हैं।
प्रकाश ने बताया कि यह सीन सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था और उस समय की असलियत को दिखाता था।
भास्कर ने कही ये बात
प्रकाश ने इस बात पर जोर दिया कि 'पद्मावत' को ऐतिहासिक सच्चाई के करीब रखने की कोशिश की गई थी।
उन्होंने कहा, 'हमने जो कुछ भी दिखाया, वो उस दौर की हकीकत थी। उसे अब बदला नहीं जा सकता।'
वहीं, स्वरा ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि उनकी आलोचना रानी पद्मावती को लेकर नहीं, बल्कि जौहर को पर्दे पर किस तरह दर्शाया गया था, उस पर थी।
प्रकाश ने इन चल रही बहसों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि फिल्म से जुड़े विवादों और अलग-अलग विचारों की ये तो बस एक और कड़ी है।