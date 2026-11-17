'मूनवॉक' नाम की एक नई कॉमेडी फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज एन एस ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और प्रभुदेवा इसमें मुख्य भूमिका में हैं।

यह फिल्म ठीक छुट्टियों के माहौल में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले इसे दिवाली पर रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे क्रिसमस के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

संगीत की दुनिया के बड़े नाम एआर रहमान ने सिर्फ इस फिल्म का म्यूजिक ही नहीं दिया है, बल्कि वह इसमें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हुए एक कैमियो रोल में भी नजर आएंगे।

उन्होंने ऑनलाइन यह खबर साझा करते हुए इसे एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर बताया है।