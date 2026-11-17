प्रभुदेवा की 'मूनवॉक' में एआर रहमान का डेब्यू, योगी बाबू के 16 किरदार देख उड़ जाएंगे होश
'मूनवॉक' नाम की एक नई कॉमेडी फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज एन एस ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और प्रभुदेवा इसमें मुख्य भूमिका में हैं।
यह फिल्म ठीक छुट्टियों के माहौल में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले इसे दिवाली पर रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे क्रिसमस के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
संगीत की दुनिया के बड़े नाम एआर रहमान ने सिर्फ इस फिल्म का म्यूजिक ही नहीं दिया है, बल्कि वह इसमें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हुए एक कैमियो रोल में भी नजर आएंगे।
उन्होंने ऑनलाइन यह खबर साझा करते हुए इसे एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर बताया है।
'मूनवॉक' में 16 किरदार निभाएंगे योगी बाबू
इस फिल्म में योगी बाबू 16 अलग-अलग किरदार निभाते दिखेंगे, जो वाकई हैरान करने वाला है। उनके साथ अजू वर्गीस और अर्जुन अशोकन भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं।
'मूनवॉक' तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म को दुनिया भर में रोमियो पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जबकि इसके म्यूजिक राइट्स लहरी कंपनी ने खरीदे हैं।
फिल्म की टीम में अनूप वी शैलजा सिनेमैटोग्राफर हैं, वहीं शेखर वीजे और पीयूष शाजिया ने कोरियोग्राफी संभाली है।