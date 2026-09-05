प्रभास की फिल्म 'फौजी' पर आया बड़ा अपडेट, मुंबई से उत्तर भारत तक प्रचार के लिए जल्द निकलेगी पूरी टीम
दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा 'फौजी' का प्रचार अभियान इसी महीने से बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है। ये धमाकेदार फिल्म 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दर्शक पहले ही फिल्म के टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर्स पर खूब प्यार लुटा चुके हैं, वहीं निर्माता नवीन येरनेनी ने खुलासा किया है कि दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए जल्द ही नए शानदार पोस्टर और धमाकेदार प्रमोशनल कंटेंट जारी किया जाएगा।
फिल्म का प्रमोशनल टूर पूरे भारत में
प्रभास की फिल्म 'फौजी' की पूरी टीम प्रमोशन के लिए देशव्यापी दौरे पर निकलने की तैयारी कर रही है। फिल्म का बज बढ़ाने के लिए स्टारकास्ट मुंबई, उत्तर भारत और देश के अन्य प्रमुख राज्यों में धमाकेदार प्रचार करेगी।
जाने-माने निर्देशक हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही इस पीरियड ड्रामा में प्रभास मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। निर्माता भारत के अलग-अलग कोनों में जाकर फैंस के बीच फिल्म का बड़े पैमाने पर प्रचार करने की योजना बना रहे हैं।