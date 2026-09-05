प्रभास की फिल्म 'फौजी' पर आया बड़ा अपडेट, मुंबई से उत्तर भारत तक प्रचार के लिए जल्द निकलेगी पूरी टीम

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा 'फौजी' का प्रचार अभियान इसी महीने से बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है। ये धमाकेदार फिल्म 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दर्शक पहले ही फिल्म के टाइटल और फर्स्ट-लुक पोस्टर्स पर खूब प्यार लुटा चुके हैं, वहीं निर्माता नवीन येरनेनी ने खुलासा किया है कि दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए जल्द ही नए शानदार पोस्टर और धमाकेदार प्रमोशनल कंटेंट जारी किया जाएगा।