प्रभास की 'फौजी' का जल्द आएगा टीजर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

मनोरंजन Jun 15, 2026

प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर फिल्म 'फौजी' से वापसी कर रहे हैं। यह हनु राघवपुडी द्वारा निर्देशित एक पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म है।

जल्द ही इसका टीजर आने वाला है, जिसमें प्रभास एक अकेले सैनिक के तौर पर दिखाई देंगे, जो मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करते दिखेंगे।

यह फिल्म 3 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।