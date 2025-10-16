'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में की धमाकेदार शुरुआत, जानिए कितनी हुई कमाई
एसएस राजामौली की निर्देशित आगामी तेलुगु एक्शन फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभास की 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को मिलाकर इस का निर्माण किया गया है। 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हो रही है, इसलिए मेकर्स ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। दिलचस्प बात ये है कि शुरुआती कुछ घंटों में ही इस फिल्म ने अमेरिका के बाजारों में धमाकेदार शुरुआत की है।
'बाहुबली: द एपिक' ने कुछ घंटों में कर ली लाखों की कमाई
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बाहुबली: द एपिक' ने अमेरिका के बाजार में 100 से ज्यादा शोज के लिए 30,000 से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली है। इस तरह फिल्म ने रिलीज से पहले ही 53 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। बता दें कि 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी के 10 साल पूरे होने के जश्न में 'बाहुबली: द एपिक' रिलीज हो रही है।
#BaahubaliTheEpic 1M+ Chesaka Undi— Milagro Movies (@MilagroMovies) October 16, 2025
3K+ Tickets Sold out in advance
$60,603 Gross Crossed #Prabhas pic.twitter.com/nJcaHqGm8v