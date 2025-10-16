'बाहुबली: द एपिक' की एडवांस बुकिंग शुरू (तस्वीर: एक्स/@rajamouliss)

'बाहुबली: द एपिक' ने एडवांस बुकिंग में की धमाकेदार शुरुआत, जानिए कितनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 12:38 pm Oct 16, 202512:38 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की निर्देशित आगामी तेलुगु एक्शन फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभास की 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को मिलाकर इस का निर्माण किया गया है। 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हो रही है, इसलिए मेकर्स ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। दिलचस्प बात ये है कि शुरुआती कुछ घंटों में ही इस फिल्म ने अमेरिका के बाजारों में धमाकेदार शुरुआत की है।