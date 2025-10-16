रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, अभिनेता के खूंखार अंदाज ने उड़ाए होश
क्या है खबर?
रणवीर सिंह और आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित आगामी एक्शन फिल्म 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। अंदाजा पहले से था कि मेकर्स 16 अक्टूबर को बड़ा धमाका कर सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा है। 'ना दे दिल परदेसी नू' गाने में रणवीर ने अपने खूंखास अंदाज से होश उड़ा दिए हैं। उनके अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी खतरनाक अंदाज में दिखे हैं। टाइटल ट्रैक ने लोगाें का उत्साह बढ़ा दिया है।
रिलीज
इस दिन जारी होगा 'धुरंधर' का ट्रेलर
निर्माताओं ने 2 मिनट 39 सेकेंड का टाइटल ट्रैक जारी किया है, जिसमें उन्हीं सीन का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें 'धुरंधर' के पहले लुक टीजर में दिखाया जा चुका है। फिल्म में आर माधवन का किरदार अजित डोभाल से मिलता-जुलता दिख रहा है। 'ना दे दिल परदेसी नू' को संगीत शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने दिया है और हनुमानकाइंड ने रैप किया है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि ट्रेलर 12 नवंबर को जारी होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
You asked, we delivered!❤️— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) October 16, 2025
Dhurandhar Title Track
With love from India!
The sound of #Dhurandhar is here 🔥
🔗 - https://t.co/DF5mZboEpg
Trailer drops on 12th November 2025#Dhurandhar in Cinemas on 5th December @RanveerOfficial @shashwatology @hanumankind1…