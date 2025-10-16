रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, अभिनेता के खूंखार अंदाज ने उड़ाए होश

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Oct 16, 202512:34 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित आगामी एक्शन फिल्म 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। अंदाजा पहले से था कि मेकर्स 16 अक्टूबर को बड़ा धमाका कर सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा है। 'ना दे दिल परदेसी नू' गाने में रणवीर ने अपने खूंखास अंदाज से होश उड़ा दिए हैं। उनके अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी खतरनाक अंदाज में दिखे हैं। टाइटल ट्रैक ने लोगाें का उत्साह बढ़ा दिया है।