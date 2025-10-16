LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, अभिनेता के खूंखार अंदाज ने उड़ाए होश
लेखन ज्योति सिंह
Oct 16, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह और आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित आगामी एक्शन फिल्म 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। अंदाजा पहले से था कि मेकर्स 16 अक्टूबर को बड़ा धमाका कर सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा है। 'ना दे दिल परदेसी नू' गाने में रणवीर ने अपने खूंखास अंदाज से होश उड़ा दिए हैं। उनके अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी खतरनाक अंदाज में दिखे हैं। टाइटल ट्रैक ने लोगाें का उत्साह बढ़ा दिया है।

रिलीज

इस दिन जारी होगा 'धुरंधर' का ट्रेलर

निर्माताओं ने 2 मिनट 39 सेकेंड का टाइटल ट्रैक जारी किया है, जिसमें उन्हीं सीन का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें 'धुरंधर' के पहले लुक टीजर में दिखाया जा चुका है। फिल्म में आर माधवन का किरदार अजित डोभाल से मिलता-जुलता दिख रहा है। 'ना दे दिल परदेसी नू' को संगीत शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने दिया है और हनुमानकाइंड ने रैप किया है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि ट्रेलर 12 नवंबर को जारी होगा।

ट्विटर पोस्ट

