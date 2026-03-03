'सालार 2' को लेकर आई ये जानकारी

'सालार 2' के साथ तहलका मचाने लौटेंगे प्रभास, निर्माताओं ने फिल्म पर दी ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 03:23 pm Mar 03, 202603:23 pm

क्या है खबर?

प्रभास की पिछली फिल्म 'द राजा साब' जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हालांकि अपनी अगली फिल्म 'सालार 2' से वह वापस तबाही लाने के लिए पूरी तरह तैयारी में जुटने वाले हैं। साल 2023 में रिलीज फिल्म 'सालार' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। अब इसकी दूसरी किस्त 'सलार: पार्ट 2- शौर्यंगा पर्वम' चर्चा में है। हाल ही में, एक निर्माता विजय किरागंदूर ने दूसरी कड़ी को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है।