प्रभास अपनी बहुप्रतीक्षित कॉप-एक्शन फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग फिर से शुरू करने वाले हैं। यह शूटिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी।

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी 'एक बुरी आदत' भी है।

कुछ ही दिनों में वह 'फौजी' फिल्म की शूटिंग में भी लग जाएंगे, जिसमें वह 1930 और 1940 के दशक के एक भारतीय स्पाई का किरदार कर रहे हैं।