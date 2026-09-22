'फौजी' के लिए करना होगा लंबा इंतजार

प्रभास की 'फौजी' पर आया दिल तोड़ने वाला अपडेट, निर्माताओं ने खुद बताया कारण

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Sep 22, 202612:12 pm

क्या है खबर?

'रिबेल स्टार' प्रभास की पीरियड ड्रामा फिल्म 'फौजी' का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इसी साल निर्माताओं ने ऐलान किया था कि इसे 3 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। साथ में अभिनेता का पहला लुक पोस्टर भी जारी किया था। कुछ वक्त से चर्चा थी कि पोस्ट-प्रोडक्शन के काम में देरी के कारण 'फौजी' को 2027 तक के लिए टाला जा सकता है। अब इन चर्चाओं पर निर्माताओं ने खुद मुहर लगा दी है।