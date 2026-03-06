LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / टी-20 विश्व कप के समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे रिकी मार्टिन, चलाएंगे सुरों का जादू
टी-20 विश्व कप के समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे रिकी मार्टिन, चलाएंगे सुरों का जादू
टी-20 विश्व कप फाइनल में सुरों का जादू बिखेरेंगे रिकी मार्टिन

टी-20 विश्व कप के समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे रिकी मार्टिन, चलाएंगे सुरों का जादू

लेखन ज्योति सिंह
Mar 06, 2026
01:52 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के समापन समाराेह के लिए हर कोई उत्साहित है। यह शाम और ज्यादा रंगीन होगी, क्योंकि पॉप गायक रिकी मार्टिन अपनी लाइव प्रस्तुति से सभी का मन मोहने आएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी दी है। बता दें, क्रिकेट का यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 8 मार्च को होने वाले इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा।

पोस्ट

ICC ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

ICC ने रिकी मार्टिन के आगमन की पुष्टि करते हुए लिखा, 'टी-20 विश्व कप का जश्न और भी बड़ा हो गया है! हमें यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वैश्विक आइकन और सुपरस्टार रिकी मार्टिन ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल से पहले समापन समारोह में मुख्य कलाकार होंगे। यह एक ऐसा उत्सव है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे! गेट खुलेंगे: दोपहर 3:30 बजे, परफॉर्मेंस शुरू होंगी: शाम 5:30 बजे से।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

Advertisement

परिचय

जानिए कौन हैं रिकी मार्टिन

2 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी मार्टिन, लोकप्रिय प्यूर्टो रिकन गायक, गीतकार और एक अभिनेता भी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा 'लिविन' ला विडा लोका' के लिए जाना जाता है जो 1999 का लोकप्रिय हिट पॉप गाना है। इसने रिकी को वैश्विक स्तर पर रातों-रात चमका दिया था। उनके अन्य लोकप्रिय गानों में 'द कप ऑफ लाइफ', 'मारिया' और 'शी बैंग्स' शामिल हैं। बतौर अभिनेता उन्हें 'द असासिनेशन ऑफ जियानी वर्साचे' और 'जनरल हॉस्पिटल' जैसी सीरीज में देखा गया है।

Advertisement