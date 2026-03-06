टी-20 विश्व कप के समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे रिकी मार्टिन, चलाएंगे सुरों का जादू

टी-20 विश्व कप फाइनल में सुरों का जादू बिखेरेंगे रिकी मार्टिन

लेखन ज्योति सिंह 01:52 pm Mar 06, 202601:52 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के समापन समाराेह के लिए हर कोई उत्साहित है। यह शाम और ज्यादा रंगीन होगी, क्योंकि पॉप गायक रिकी मार्टिन अपनी लाइव प्रस्तुति से सभी का मन मोहने आएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी दी है। बता दें, क्रिकेट का यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 8 मार्च को होने वाले इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा।