दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर छापेमारी, टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई

यूं तो पिछले कुछ समय से साउथ के मशहूर अभिनेता अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अब वो किसी और वजह से चर्चा में हैं। दरअसल, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और कस्टम विभाग ने लग्जरी कारों की टैक्स चोरी के खिलाफ देशभर में बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत जांच टीम ने अभिनेता दुलकर सलमान के साथ-साथ पृथ्वीराज सुकुमारन के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। क्या है मामला, आइए जानें।

मामला गैरकानूनी गाड़ियों का है मामला दरअसल, भूटान से गैरकानूनी तरीके से लाई गई गाड़ियों के मामले में दोनों अभिनेताओं के कोच्चि स्थित घर पर छापेमारी हुई है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों में 30 जगहों पर छापा मारा गया है जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से मोटर वाहन विभाग के साथ मिलकर राज्यभर के प्रमुख कार शोरूमों की भी गहन जांच की जा रही है। हालांकि, अभी इस पर दुलकर या पृथ्वीराज का कोई बयान सामने नहीं आया है।

जांच शुरुआती जांच में हुआ ये खुलासा प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि 8 तरह की महंगी कारों को भूटान के रास्ते भारत लाया गया और टैक्स चोरी की गई। तस्कर बिना सीमा शुल्क चुकाए भारत में पुरानी गाड़ियों को कम दामों पर लाकर बेच रहे हैं। इसके लिए पहले हिमाचल प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण कराया गया और फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया। कई मामलों में असली पंजीकरण नंबर बदल दिए गए ताकि उनकी असल पहचान छुपाई जा सके।